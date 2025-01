Kaj pričakujejo vlagatelji od predsednika Trumpa?

V nadaljevanju preberite:

V pogovorih z analitiki, bančniki in upravljavci skladov, je bilo ugotovljeno, da so bili udeleženci na trgu precej enotni glede tega, katere govorice Donalda Trumpa so se jim zdele najbolj prepričljive. Vsi pričakujejo vsaj nekaj novih carin, večina pa si niti predstavlja ne, kako daleč lahko sežejo povračilni ukrepi.