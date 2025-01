Francozi svarijo ZDA: »EU ne bo dopustila napadov na evropske meje«

Evropski voditelji so ostro obsodili izjave novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki ni izključil možnosti uporabe vojaške sile za prevzem Grenlandije. Trump je Grenlandijo, ki je sicer del Danske, označil za »ključnega pomena za nacionalno in gospodarsko varnost ZDA« ter nakazal, da razmišlja o gospodarskih in celo vojaških pritiskih, s katerimi bi jo pridobil. Francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot je v odgovoru na te izjave poudaril, da »Evropska unija nikakor ne bo dopustila napadov na svoje suverene meje, ne glede na to, od kod prihajajo« piše britanski BBC.

Danska, pod katero Grenlandija spada kot avtonomno ozemlje, je takšne grožnje zavrnila in ponovno poudarila, da Grenlandija pripada njenim prebivalcem. Grenlandski premier Mute Egede je poudaril, da se o suverenost in samoodločbi otoka »ni mogoče pogajati«. Podobno je grenlandski poslanec Kuno Fencker izjavil, da bi prihodnost otoka morali določiti izključno Grenlandci sami še piše BBC.

Vzporedno z ameriškimi geopolitičnimi ambicijami je pozornost evropskih voditeljev usmerjena tudi na Elona Muska, lastnika platforme X. Francoski predsednik Emmanuel Macron je Muska obtožil, da s svojimi izjavami in dejanji neposredno vpliva na evropske politične procese, vključno z volitvami v Nemčiji. Macron je v govoru poudaril: »Pred desetimi leti si nihče ne bi mogel predstavljati, da bo lastnik enega največjih družbenih omrežij na svetu neposredno posegal v volitve«.

Donald Trump mlajši je včeraj obiskal Grenlandija, uradno sicer kot turist. FOTO: Emil Stach/Reuters

Musk se je na obtožbe odzval z ostrimi kritikami evropskih voditeljev, britanskega premierja Keira Starmerja je označil celo za »nacionalno sramoto«​. Prav tako je javno pozival k spremembam v vodstvu britanskih političnih strank in se obregnil ob evropske regulative, ki omejujejo svobodo izražanja na spletu. Na omrežju X je tudi objavil anketo kjer uporabnike sprašuje, ali bi »Amerika morala osvoboditi prebivalce Velike Britanije njihove tiranske vlade«.

Medtem ko so Trumpove izjave sprožile zaskrbljenost glede ameriškega vpliva na evropske zadeve, je Francija marca lani sprejela zakonodajo za zaščito pred tujimi vmešavanji. Zakon, ki uvaja možnost zamrznitve finančnih sredstev posameznikov in entitet, vpletenih v tovrstna dejanja, vpeljuje tudi uporabo algoritmov za nadzor sumljivih dejavnosti. Algoritmi, prvotno razviti za boj proti terorizmu, bodo zdaj prepoznavali tuje agente in vzorce vedenja, ki bi lahko kazali na politično manipulacijo.

Nova francoska zakonodaja omogoča tudi zamrznitev premoženja posameznikov, ki bi jih spoznali za krive tujega vmešavanja. V primeru, da bi se torej Musk lotil tudi Francije, bi za to lahko kazensko odgovarjal. Zakon predvideva tudi kazenske sankcije, vključno z zapornimi kaznimi za storilce.

Macronova vlada je zakon predstavila kot ključno orodje za ohranjanje integritete francoske demokracije. Vendar so nekateri poslanci opozorili, da bi zakon lahko vodil v pretiran poseg v zasebnost državljanov. Poslanec Antoine Léaument iz stranke La France Insoumise je zakon označil za »nevaren precedens, ki odpira vrata splošnemu nadzoru nad prebivalstvom«.

Vkolikor bi bil Musk spoznan za krivega bi mu Francija lahko zamrznila več milijard evrov. FOTO: Allison Robbert/Reuters

Zunanji minister Francije Barrot je še poudaril, da mora Evropska unija z »največjo strogostjo« zaščititi svoje države članice pred takšnimi grožnjami. Opozoril je, da zakonodaja dopušča celo možnost blokade platforme X, če bi se izkazalo, da ta ogroža demokratične procese v Evropi piše AFP.

Trumpove izjave so sprožile ogorčenje v mednarodnih političnih krogih, saj so bile interpretirane kot vrnitev k praksi, ki privilegira moč nad diplomacijo. Barrot je opozoril, da se je »svet znova znašel v dobi preživetja najmočnejših«, vendar je dodal, da »Evropa ne sme dovoliti, da bi jo takšne grožnje prestrašile«.