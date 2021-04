Kaj prinaša davčna reforma Andreja Širclja

Neto plače bodo višje

Ministrstvo za finance (MF), ki ga vodi, je pripravili predloge za spremembe na davčnem prodročju. Prav davčne spremembe je na včerajšnjem vrhu koalicija idenficirala kot eno od štirih prednostnih pdročij. »Predvidene rešitve imajo večji in dolgoročnejši pomen za konkurenčnost ter rast in razvoj slovenskega gospodarstva. Gospodarstvo bomo spodbudili k dodatnemu investiranju, kar bo pozitivno vplivalo na prihodke,« nampovedne spremembe utemeljujejo na MF. Ministrstvo za finance je pripravilo več predlogov zakonov. Med drugim Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Davčna kapica bo uvedena v sklopu zakona o debirokratizaciji. Spremembe zakona od DDV bodo omogočile:- uveljavljanje odbitka DDV tudi za osebna motorna vozila za opravljanje dejavnosti, in sicer za vozila brez izpustov ogljikovega dioksida,- večjo fleksibilnost davčnemu organu za pojasnjevanje polj obračuna DDV, ki ga davčni zavezanci morajo predložiti preko sistema eDavki,- davčnim zavezancem ne bo več potrebno predložiti seznama prejetih in izdanih računov ob prvem obračunu DDV,ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV z ohranitvijo možnosti uveljavljanja pavšalnega nadomestila ali prostovoljnega vstopa v sistem DDV,- račun v papirni obliki pa se bo izročil kupcu le na njegovo zahtevo.Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb zagotavlja pregledno in pravično obdavčenje, da bi tudi z davčnimi ukrepi dodatno spodbudili gospodarsko okrevanje po epidemiji covid-19.Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini pa zasledujemo osnovni cilj pomoči gospodarstvu pri okrevanju po epidemiji COVID-19 ter razbremenitev davčnih zavezancev, pravijo na MF in dodajajo: S predlogom zakona bomo:- davčno razbremenili dohodke iz dela (tudi postopno zviševanje splošne olajšave)- dohodke iz kapitala in najema (znižanje stopnje dohodnine od dohodkov iz kapitala, skrajšanje obdobja imetništva kapitala, itd.).Predlog zakona prinaša:spremembe olajšav za donacije in za zaposlovanje, novo olajšavo za vlaganja v zelen in digitalni prehod, uvedbo seniorske olajšave, oprostitev plačila dohodnine dohodkov iz naslova družinske pokojnine in dohodkov, itd.Predlogi zakonov, ki so bili poslani v medresorsko usklajevanje, se bodo začeli uporabljati predvidoma s 1. januarjem 2022.