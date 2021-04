Država potrebuje reforme, vlada pa večino

V nadaljevanju preberite:

Iz zakonodajnega predloga je po naših informacijah izginila predlagana uvedba nove prispevne stopnje za dolgotrajno oskrbo v višini 1,47 odstotka. V NSi so napovedovali pripravo drugačnega predloga financiranja dolgotrajne oskrbe, razmišljali so o preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.



Dolgotrajna oskrba je strateški zalogaj in zakon, ki bo predpostavljal tudi zagotavljanje ustreznih finančnih virov za uresničevanje, bo na poslanskih klopeh do septembra, je ob obletnici vlade poveda premier Janez Janša. »S tem bo izpolnjen eden od ciljev, o katerem je do zdaj pisalo v koalicijskih pogodbah, se o njem govorilo na volilnih soočenjih, resnega poskusa v to smer pa do zdaj ni bilo,« je dodal. V članku lahko še preberete, za kako velik finančni zalogaj je, od kod naj bi del denara črpali ter s čim bi se morala vlada ukvarjati do konca mandata. Vsekakor naj se izogiba ideološkim temam, je nasvet enega od sogovornikov.