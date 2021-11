Kako pripeljati Teslo v Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Tesla je, tudi zaradi izjemno hitre gradnje svoje tretje tovarne v Berlinu, postal pojem uspešnosti in učinkovitosti. Za zgled so si ga vzeli nekateri evropski avtomobilisti. Je pa tudi dobro merilo Sloveniji, ki si želi pridobiti naložbe z višjo dodano vrednostjo. S kakšnimi izzivi se bo srečala Slovenija, ko bo vabila res velikega vlagatelja? Kje so ovire in katere so tudi miselne ovire v naših glavah? Je Slovenija sploh sposobna sprejeti veliko mednarodno podjetje, ki ustvarja visoko dodano vrednost? Lahko Slovenija zraste v regionalno stičišče?