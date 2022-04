Kakšna bo davčna in javnofinančna politika Golobove vlade

V nadaljevanju preberite:

V Gibanju Svoboda, kjer so prepričljivo slavili na volitvah in bodo v novi vladi predvidoma imeli finančnega ministra, so pred volitvami obljubljali celovito prenovo davčnega sistema. Napovedujejo davčno politiko, ki bo spodbujala gospodarski razvoj in onemogočala čezmerno onesnaževanje okolja. Na področju javnih financ napovedujejo postopno zmanjševanje javnega dolga in dolgoročno vzdržen proračun glede na obseg BDP.