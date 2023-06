Kdo bo letošnji zmagovalec na Ljubljanski borzi?

Tržna kapitalizacija NLB se trenutno giblje okoli 1,5 milijarde evrov, medtem ko lahko za letos pričakujemo dobiček med 350 in 400 milijoni evrov, podobno pa tudi v prihodnjem letu. Zaradi povišanih tveganj v območju z evrom, ki izhajajo iz draginje, ohlajanja gospodarstva in povišanih obrestnih mer, moramo sicer za letos verjetno pričakovati višji nivo rezervacij pri evropskih bankah. Cena delnice na trgu je v času pisanja 73,8 evra, njena knjigovodska vrednost pa več kot 121 evrov, kar pomeni razmerje 0,61. Skratka, na tem mestu bo marsikateri vlagatelj zaključil, da delnice NLB na Ljubljanski borzi kotirajo pri atraktivni ceni. Ob tem je kazalnik med ceno delnice na trgu in dobičkom P/E nizek pri P/E 4,3. Če pa upoštevamo aktualno ceno in pričakovan dobiček za letošnje leto, se ta kazalnik spusti pod štiri.

Ob daljši povišani dobičkonosnosti lahko v prihodnosti pričakujemo povišanje dividend. Drži pa, da ima banka predvsem pri kapitalski ustreznosti ozko grlo za širitev s prevzemi, in če ima višji delež izplačila dividend, to lahko pomeni, da bo prihodnja rast žal bolj omejena. Na drugi strani pa, če ne bo na srednji rok nobene zanimive prevzemne tarče, banka ne bo mogla v nedogled ohranjati povišane kapitalske ustreznosti.

Skupina NLB ima zaradi višjega euriborja koristi pri variabilnih kreditih in razliki med ceno depozitov komitentov ter obrestmi, ki jih prejme pri ECB in drugih bankah. Zaradi teh dejavnikov je pričakovati, da Skupina na letni ravni ustvari krepko več kot 200 milijonov evrov dodatnih obrestnih prihodkov – tako v tem kot v lanskem letu.

Pričakujemo, da bo euribor v prihodnjih mesecih pridobil še 50 bazičnih točk, kar pomeni še višjo pričakovano dobičkonosnost v primerjavi z letom 2022. Obresti ta tem nivoju, glede na močan trg dela v državi, so skoraj idealne za dobičkonosnost banke, saj niso ne prenizke ne previsoke.

Sicer drži, da se je razmerje med cikličnostjo ekonomije in trgom dela zaradi pomanjkanja delovne sile nekoliko porušilo. Močan trg dela torej ni dovolj, da bi ocenili zdravje gospodarstva, kar bo verjetno pripeljalo do nekoliko večjega števila bančnih rezervacij v tem letu na eni strani, po drugi pa bo omogočilo, da bodo gospodinjstva lahko odplačevala svoje povišane obveznosti. Podjetja bodo bolj poskušala zadržati delovno silo tudi v časih stagnacije gospodarstva, saj se soočajo z resnično slabimi demografskimi razmerami v državi in širše.

Dobre napovedi do konca leta

Skupina NLB ima 5,8 milijarde evrov variabilnih kreditov, pri čemer je povišan euribor generiral 56,8 milijona evrov več obrestnih prihodkov iz variabilnih kreditov v letošnjem prvem kvartalu v primerjavi z lanskim prvim kvartalom. Od tega je bilo 23,6 milijona evrov več obrestnih prihodkov iz naslova posameznikov in 33,2 milijona evrov več s strani podjetij.

K obrestnim prihodkom NLB je v prvem kvartalu svoj delež prispevala še razlika med donosom depozita, ki ga NLB nudi komitentom, in obrestmi, ki jih banka prejme pri ECB ali drugih bankah. Ta rast obrestnih prihodkov se odraža v dodatnih 25,1 milijona evrov obrestnih prihodkov samo v letošnjem prvem kvartalu. Skupaj so bili neto obrestni prihodki prvega kvartala medletno višji za 71,8 milijona evrov, kar je odločilno prispevalo k 120-milijonskemu dobičku po davkih v prvem kvartalu.

Pričakuje se, da se bo ta trend okrepil v preostalih letošnjih kvartalih zaradi še rastočih obrestnih mer. Pri variabilnih kreditih obstajajo časovni zamiki, pri tem pa je šestmesečni euribor na koncu prvega kvartala znašal 3,3 odstotka, v času pisanja pa 3,9 odstotka. Poleg tega je NLB v prvem kvartalu povišala tudi neobrestne prihodke ob nadaljevanju stroškovne kontrole.

Skratka, pričakujemo, da bodo preostali letošnji kvartali za NLB obetavni glede poslovanja. Zvišanje ključnih obrestnih mer je NLB prineslo dodatni dobiček, ki ga prej ni bilo v času nizkih obrestnih mer. Hkrati pa obrestne mere niso tako visoke, da bi ljudje imeli težave pri odplačevanju obveznosti, kar med drugim omogoča stabilen trg dela v državi in regiji. To pomeni, da je NLB v dobrem položaju glede obrestnih mer, kar odločilno pripomore k dobičkonosnosti banke. Stanje depozitov pri NLB kaže na zaupanje strank v domačo banko in v njeno močno blagovno znamko doma in širše. Ta stabilnost pri financiranju prek večjega deleža depozitov je pozitiven znak, saj lahko banka z njimi ugodno financira svoje operacije. To seveda tudi minimizira številna tveganja.

Avtor tega članka je lastnik delnic NLB.