Kitajci z novim reaktorjem odpravili nemške težave

Kitajska je poskusno zagnala in uspešno testirala nov model jedrskega reaktorja, ki bi lahko opazno spremenil načrte gradnje jedrskih elektrarn. To je mali modularni reaktor, ki pa ga je mogoče tudi povečati. To bi lahko vplivalo tudi na odločitev o načinu gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Kakšen je ta reaktor? Kako deluje? Kje so njegove prednosti? Kakšni so načrti z jedrskimi elektrarnami v svetu?