Kitajska je podražila tudi železovo rudo

V zadnjih dveh tednih smo priča zelo zanimivim dogodkom na področju železove rude. Njena cena je, merjeno v evrih, od 23. septembra do 3. oktobra zrasla za 24 odstotkov.

Ključni vzrok za dogajanje na trgu železove rude je Kitajska oziroma aktivnosti kitajskih oblasti, ki poskušajo oživiti gospodarstvo. Letošnji paket ukrepov je videti agresivno. Kitajska centralna banka je znižala mejo za obvezne rezerve za 50 bazičnih točk, obrestna mera pa je bila znižana za 20 bazičnih točk.

Spremembe pri nepremičninah

Dovoljeno je bilo tudi refinanciranje obstoječih hipotekarnih posojil, zaradi česar se bodo obrestne mere za odplačevalce hipotekarnih posojil znižale za približno 50 bazičnih točk, kar na letni ravni predstavlja 21 milijard ameriških dolarjev.

Alexsandr Gutirea, Triglav Skladi Foto Jernej Lasič/Triglav Skladi

Zmanjšale so se tudi omejitve na področju nakupa nepremičnin – v mestu Guangzhou ne bodo več ocenjevali primernosti kupcev in omejevali najvišjega dovoljenega števila nepremičnin v lasti. V mestih Šanghaj in Shenzhen bodo povečali število dovoljenj za nakup nepremičnin v predmestjih in znižali višino začetnega pologa na 15 odstotkov pri nakupu prve nepremičnine ter na 20 odstotkov pri nakupu druge.

Kitajska je z naskokom največja porabnica železove rude (63 odstotkov svetovne porabe v letu 2024). To ni presenetljivo, glede na velikost kitajskega gospodarstva (tako z vidika velikosti BDP kot tudi površine in števila prebivalcev) ter dejstva, da kitajska gospodarska rast še vedno večinoma temelji na industriji in gradbeništvu (40 odstotkov BDP v drugem četrtletju leta 2024). Zato je razumljivo, da so ukrepi kitajskih oblasti, ki lahko potencialno izboljšajo razmere na nepremičninskem trgu in s tem tudi povpraševanje po železovi rudi, povzročili hitro in močno rast cen železove rude.

Jamstva za uspeh ukrepov ni

Ali bo kitajskim oblastem uspelo obrniti negativno dinamiko na nepremičninskem trgu, ostaja pomembno vprašanje. Na eni strani imamo agresivne ukrepe, na drugi strani pa strukturne izzive, s katerimi se sooča kitajsko gospodarstvo. Zelo verjetno je, da bo Kitajska uporabila dodatna orodja za stimulacijo gospodarstva, med njimi bi lahko bila, na primer, izdaja dolgoročnih državnih obveznic. S tem bi Kitajska poskušala izboljšati situacijo na področju povpraševanja in pomagati močno zadolženim lokalnim oblastem.

INFOGRAFIKA: Delo

Problem ostaja zaupanje kitajskih potrošnikov, ki je še vedno na zgodovinsko nizkih ravneh. Navsezadnje, kitajske oblasti so se v zadnjih letih zelo potrudile pri komunikaciji, da nepremičnine niso namenjene investiranju, temveč bivanju.

Skratka, ne glede na optimizem na kapitalskih trgih ima Kitajska še vedno veliko izzivov, za reševanje katerih bo potrebovala več let.

Cena železove rude medtem ostaja na ravni, ki je 24 odstotkov nižja kot na začetku leta. Omeniti velja tudi, da na strani ponudbe posebnih omejitev ni – brazilski in avstralski proizvajalci bodo po ocenah avstralskega ministrstva za industrijo, znanost in vire prihodnje leto povečali izvoz železove rude za 3,1 odstotka.