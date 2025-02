Dobiček Mercedesa manjši za tretjino, močno bodo klestili stroške

Mercedes-Benz je napovedal nov načrt za zmanjševanje stroškov, da bi spodbudil prodajo in izboljšal marže v času hude konkurence. Nemški avtomobilski proizvajalec pričakuje občuten padec dobička v letu 2025.

Lani so ustvarili 10,4 milijarde evrov čistega dobička, kar je 28 odstotkov manj kot leto prej. Prihodki skupine so se zmanjšali za 4,5 odstotka na 145,6 milijarde evrov.

V avtomobilski diviziji so v letu 2024 zabeležili 40-odstotni padec dobička, predvsem zaradi upada prodaje na ključnih trgih, kot sta Kitajska in Nemčija. Povpraševanje v Evropi ostaja nižje od ravni pred pandemijo, medtem ko se kitajski potrošniki raje odločajo za cenovno ugodnejše domače električne modele zaradi negotovega gospodarskega okolja, poroča Reuters.

Mercedes-Benz si sicer prizadeva doseči dvoštevilčno donosnost od prodaje, vendar letos pričakuje le 6 do 8-odstotno donosnost v avtomobilski diviziji. To je precej manj od optimistične napovedi iz leta 2022, ko so napovedovali do 14-odstotno donosnost v ugodnih časih in najmanj 8-odstotno v težjih razmerah.

Prav tako pričakujejo, da bo prodaja vozil pod 1,98 milijona, kar je manj od števila prodanih vozil v letu 2024. Ta napoved bo verjetno razočarala vlagatelje in predstavnike delavcev, ki so zahtevali najmanj 2 milijona prodanih vozil, da bi v celoti izkoristili proizvodne zmogljivosti.

»Da bi zagotovili konkurenčnost podjetja v negotovem svetu, sprejemamo ukrepe za hitrejšo, vitkejšo in močnejšo organizacijo,« je povedal izvršni direktor Ola Kaellenius. O tem, ali bodo odpuščali in koliko, zaenkrat še ni nič znanega. So pa odpuščanja napovedali že konec lanskega leta.

Mercedes-Benz bo predlagal dividendo 4,30 evra na delnico, kar je manj kot 5,30 evra v letu 2023.

S temi ukrepi se podjetje prilagaja spreminjajočim se tržnim razmeram in naraščajoči konkurenci, zlasti na področju električnih vozil, kjer se sooča z izzivi kitajskih proizvajalcev, ki postajajo vedno bolj konkurenčni na svetovnem trgu.

Tudi drugi evropski avtomobilski proizvajalci, vključno z Volkswagnom, se soočajo s številnimi izzivi, kot so zaostrovanje okoljskih predpisov v Evropi, naraščajoče trgovinske napetosti z ZDA in ostra konkurenca kitajskih proizvajalcev električnih vozil. Zaradi tega so mnogi že napovedali obsežno zmanjšanje stroškov.

Mercedes-Benz namerava do leta 2027 zmanjšati proizvodne stroške za 10 odstotkov, kar presega že obstoječi načrt iz leta 2020 za zmanjšanje stroškov za 20 odstotkov do leta 2025, od česar je bilo 15-16 odstotkov že doseženih. Podrobnosti o novem načrtu bodo razkrili na konferenci ob objavi poslovnih rezultatov.