Kitajski prevozniki izrivajo zahodne tekmece

Letalska dejavnost si je že popolnoma opomogla od zastoja, ki ga je prinesla epidemija covida-19 v letih 2020 in 2021. Število potnikov in prihodki letalskih družb so globalno zrasli nad vrednosti izpred epidemije, izhaja iz podatkov mednarodne letalske organizacije IATA. Z eno izjemo – letov med Evropo in Azijo.

Celotni prihodki v letalski dejavnosti so v letošnjem juniju zrasli za 9,1 odstotka v primerjavi z istimi obdobjem leto prej, so poročali iz IATA, v absolutnem smislu pa so se dvignili nad vrednosti iz leta 2019. Notranji potniški promet se je okrepil za 4,3 odstotka na letni ravni, medtem ko je mednarodni, ki je za rast prihodkov še pomembnejši, zrasel za 13,3 odstotka.