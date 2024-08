Rusija razmišlja tudi o barterju s Kitajsko

V nadaljevanju preberite:

Po uvedbi zahodnih sankcij se je Rusija močno naslonila na Kitajsko, tako pri uvozu potrebne tehnologije kot pri izvozu surovin. Vendar težava pravočasnega izvajanja plačil ostaja, saj imajo upravljavci najbolj uporabljanih plačilnih sistemov (na primer sistem poravnave med bankami Swift) sedež v ZDA in (seveda) dosledno izvajajo sankcije.

Te težave so bile tudi visoko na dnevnem redu majskega obiska ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajskem. Čeprav so se pojavile rešitve, kot je uporaba majhnih regionalnih kitajskih bank, katerih aktivnosti oblasti v ZDA težje odkrijejo, težave s plačili ostajajo. Zato ne preseneča, da si Rusija in Kitajska aktivno prizadevata za vzpostavitev shem za blagovno menjavo (barter).