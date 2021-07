Kje je odgovor na paradoks nizke rasti produktivnosti?

V nadaljevanju preberite:

V prvi polovici leta so svetovni delniški trgi v evrih pridobili več kot 16 odstotkov vrednosti, kar je drugi najboljši polletni donos v zadnjih 25 letih. Z zgodovinske perspektive je bila prva polovica leta vsaj tako epska in spektakularna, kot je letošnja dominacija Tadeja Pogačarja na Tour de France.



Podobno kot v letih 2017 in 2019 smo tudi letos priča skoraj premočrtni rasti delnic v kombinaciji z mikroskopskimi negativnimi popravki, ki nikoli niso presegli petih odstotkov, in rekordnimi neto prilivi vlagateljev v delniške sklade.