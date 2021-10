Klub, kamor politiki in davčni dolžniki niso vabljeni

V nadaljevanju preberite:

Novi predsednik Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) Joc Pečečnik je predstavil nov program. Med člani kluba so nadpovprečno uspešni slovenski podjetniki iz različnih panog, ki jim je skupno to, da so sposobni, željni povezovanja in dela za boljšo Slovenijo. Prepričani so, da lahko s svojim programom v klub privabijo še veliko drugih uspešnih podjetnikov, davčnih dolžnikov in politikov si ne želijo. Eden izmed glavnih ciljev jim je povrniti ugled podjetnikom v družbi.