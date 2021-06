Ko je najboljša možnost let z zasebnim letalom

V nadaljevanju preberite:

Prodaja poslovnih in športnih letal se je med koronsko krizo v svetu povečala, hkrati pa je pandemija neugodno vplivala na ponudnike zasebnih prevozov z letali. Zaradi odpovedi sejmov, športnih in kulturnih prireditev ter večje uporabe videokonferenc v poslovnem svetu se je zmanjšala potreba po poslovnih letih. O tem smo se pogovarjali z Ivanom Kraljem, lastnikom družbe Flycom aviation in Matejem Cerarjem, direktorjem letalske družbe Janez let. Oba opažata neugodne trende v splošnem letalstvu, pri zasebnih in poslovnih letih, izrazit padec pa zaznavajo tudi na ljubčljanskem letališču.