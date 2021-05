Kolektor in Hidria za isto mizo

V nadaljevanju preberite:

Delegaciji Hidrie in Kolektorja, župan Idrije Tomaž Vencelj in Karmen Vidmar, ravnateljica gimnazije Idrija, so v torek sedli za isto mizo. Kolektor in Hidria sta presegla delitve iz preteklosti in postavila temelje prihodnjemu poslovnemu sodelovanju. Podjetji bosta skupaj podprli septembrsko praznovanje 120-letnice Gimnazije Jurija Vege Idrija.