Koliko bo po davčni reformi višja vaša neto plača

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za finance je v postopek sprejemanja posredovalo predlog sprememb zakona o dohodnini. Ključne predlagane spremembe so ponovna uvedba letnega usklajevanja davčnih olajšav in dohodninske lestvice z inflacijo, zvišanje splošne davčne olajšave in višji znesek davčno razbremenjene nagrade za poslovno uspešnost. Izračunali smo kako bo to vplivalo na plačo in letne prihodke zaposlenega.