Razdeljena Amerika začenja s slavljenjem 250. rojstnega dne

Donald Trump hoče zlepa ali zgrda vrniti ponos na državo, ki je nastala na ideji svobode, potem ko so pod njegovim demokratskim predhodnikom Joejem Bidnom bolj poudarjali rasne in druge grehe. V minulih tednih je bombardiral iranske jedrske objekte, naznanil premirje v tridesetletnem konfliktu med Ruando in Kongom, po lastnih besedah preprečil vojno med Indijo in Pakistanom in napoveduje premirje v Gazi. Neštetim državam sveta zvija roke za enakopravnejši dostop ameriških izdelkov na tujih trgih. Le dan pred začetkom celoletnih praznovanj 250. obletnice deklaracije o neodvisnosti mu je republikanski del kongresa podaril še »veliki čudoviti zakon« za uresničevanje domače ljudsko-konservativne agende.