Končanih 22 od 24 dostopnih cest za drugi tir

Ključne ceste zgrajene predčasno

»Konzorcij podjetij Kolektor CPG in Euro-Asfalt, ki gradi dostopne ceste za projekt drugi tir, je navkljub povečanemu obsegu del, bistveno slabšim geološkim in geomehanskim razmeram ter situaciji s COVID-19, ki je spomladi za več tednov zaustavila arheološka dela in s tem zamaknila izvajanje gradbenih del, v skladu z najvišjimi standardi gradbene stroke do danes zaključil že 22 od skupno 24 dostopnih cest, po katerih se bo v času gradnje drugega tira prevažal gradbeni material. Tudi preostalih 0,5 kilometra dostopnih cest bo konzorcij podjetij Kolektor CPG in Euro-Asfalt dokončal do dogovorjenega roka, to je 28. februarja 2021,« so sporočili iz Kolektor CPG.V konzorciju podjetij Kolektor CPG in Euro-Asfalt so zaključili že 22 od skupno 24 dostopnih cest za projekt drugi tir , gradbena dela na dostopnih cestah pa potekajo hitro, učinkovito in v skladu z najvišjimi standardi gradbene stroke. Kakovost del, kamor sodi tudi debelina asfalta, ves čas gradnje nadzorujeta kar dva akreditirana laboratorija, meritve debelin asfalta pa potekajo z odvzemom vrtin, ki velja za edini veljaven način merjenja debeline asfalta.Do danes je bilo tako na projektu dostopnih cest za drugi tir odvzetih 38 vrtin asfaltnih plasti, ugotovljenih pa ni bilo nobenih odstopanj. To potrjujejo tudi strokovna poročila s strani zunanjih izvajalcev kontrole, Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) in Gradbenega inštituta ZRMK., direktor podjetja Kolektor CPG: »Kolektor CPG pri vseh projektih, tako doma kot v tujini, prisega na kakovost. V primeru izgradnje dostopnih cest za projekt drugi tir bomo kot izvajalec predali garancijo skladno z zahtevami naročnika, za kakovost pa jamčimo tudi z bančno garancijo in vsem premoženjem«.»Kolektor CPG vsa dela izvaja na najvišji kakovostni ravni in v roku, ki smo ga določili skupaj z naročnikom. Potrdimo lahko, da nobena dela ne stojijo oziroma ne zamujajo zaradi nas, ravno obratno, ključne ceste za vse vrste del so zgrajene celo predčasno«, zaključuje Mugerli.