Konec obdobja poceni zadolževanja države

Letošnji obseg zadolževanja je za zdaj manjši, kot je ministrstvo za finance načrtovalo v začetku leta. Toda strošek novega zadolževanja skokovito narašča. Vseeno pa Slovenija že močno čuti vpliv obrestnih mer. Koliko se je podražilo državno zadolževanje? Kaj to pomeni za proračun? Koliko stane financiranje javnega dolga? Kakšne finančne obveznosti so pred Slovenijo in kakšni bodo pogoji zadolževanja? Tudi kratkoročno zadolževanje se draži.