Koriščenje evropskih sredstev za drugi tir ni ogroženo

Koriščenje evropskih sredstev na projektu drugi tir ni ogroženo, je infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek zavrnila nekatere medijske navedbe, da naj bi bilo črpanje ogroženo zaradi težav turškega izvajalca Yapi Merkezi. Slednji ostaja na projektu drugi tir, dokler ta ne bo končan, je po ogledu dveh gradbišč s turškimi gradbinci v Sloveniji zagotovil turški minister za promet in infrastrukturo Abdulkadir Uraloglu.

Minister si je včeraj na povabilo Alenke Bratušek ogledal največje gradbišče v državi, gradnjo drugega tira med Koprom in Divačo, ki ga v konzorciju s Kolektorjem CPG izvaja turško podjetje Yapi Merkezi ter gradbišče nove cevi predora Karavanke. Tudi tega gradi prav tako turški Cengiz.

Uraloglu: Težave rešujemo

»Zavedamo se izzivov glede Yapi Merkezija,« je dejal turški minister in dodal: »Zadeve so urejene, za preostale nerešene izzive pa se trudimo, da jih rešimo. Z Yapi Merkezijem smo v kontaktu, da uredimo, če je še kaj treba. Dokler projekt ne bo končan, podjetje ne bo zapustilo Slovenije. Projekt drugi tir se bo spremljal na mesečnem nivoju, vse potrebne informacije pa bom dobil tudi sam.« Uraloglu je še omenil, da mora Yapi Merkezi izvesti nekatera dela v predorih.

Alenka Bratušek je povedala, da sta si z ministrom ogledala del projekta, ki ga izvaja turški izvajalec, dela pa so izvedena zelo kakovostno in korektno. Črpanje evropskih sredstev zaradi njegovih težav ni ogroženo, se je odzvala na navedbe, da naj bi bilo koriščenje evropskih sredstev ogroženo zaradi domnevnega neizpolnjevanja referenčnih pogojev po zmanjšanju prisotnosti turškega gradbenega podjetja na gradbišču. Zato ustvarjanje panike ni potrebno. Po njenem mnenju bo država uspela za ta projekt in vzporedni tir dobiti dodatna evropska sredstva. Glede prerazporeditve del med Kolektorjem CPG in turškim partnerjem pa je dejala, da sta podjetji partnerja v pogodbi, ki pa ne določa, v kakšnem deležu bo posamezni partner izvedel projekt.

Alenka Bratušek je še dodala, da je projekt v okviru finančno-investicijskega programa. S testnimi vožnjami vlakov bodo začeli marca prihodnje leto.

Iskanje izvajalca za sanacijo stare cevi

Marca 2026 pa je predvideno tudi odprtje nove vzhodne cevi predora Karavanke, kjer so dela po besedah predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča nekoliko pred plani. Takrat bo po novi cevi stekel dvosmerni promet, saj bo Dars začel z obnovo obstoječe zahodne cevi. Upravljalec avtocest vodi dvostopenjski postopek javnega naročanja za izbor izvajalca. Na razpis so se prijavili trije ponudniki, tudi Cengiz, izvajalca pa bodo izbrali do poletja. Sanacija bo trajala do leta 2029, ko bo promet stekel po obeh ceveh enormerno.