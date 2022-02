Kovinska industrija gre po poti zelene preobrazbe

V nadaljevanju preberite še:

Zeleni prehod EU predvideva ničelne neto emisije toplogrednih plinov do leta 2050, do leta 2030 pa njihovo znižanje za najmanj 55 odstotkov glede na leto 1990. To pomembno vpliva tudi na poslovanje podjetij v kovinski in jeklarski industriji, zato ta podjetja že vlagajo v omenjeno preobrazbo.