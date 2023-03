Krka je prihodke v Rusiji povečala za 16 odstotkov

Skupina Krka je lani ustvarila 1,718 milijarde evrov prodaje, kar je desetino več kot leto prej. Nerevidirani čisti dobiček je znašal 363,7 milijona evrov, kar je 18 odstotkov več kot leto prej. Tako prihodki kot dobiček so bili rekordni.

Krka je na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila nerevidirane izkaze poslovanja. »Kot smo poročali že v januarju, smo v letu 2022 v skupini Krka poslovali uspešno in v skladu s pričakovanji. Glede na objavljeno predhodno nerevidirano oceno poslovanja skupine Krka za leto 2022 je prodaja ostala enaka, dobiček iz poslovanja in čisti dobiček pa sta za 0,9 milijona evrov oziroma za 2,5 milijona evrov večja,« je rezultate komentiral Jože Colarič, predsednik uprave Krke. »Poslovni rezultati preteklega leta kažejo, da smo odzivni in dobro pripravljeni, da se lahko v spremenjenih okoliščinah poslovanja s pomočjo odpornega poslovnega modela vertikalne integracije nemudoma prilagodimo priložnostim in izzivom. Tako bomo nadaljevali tudi v prihodnje.«

Kljub vojni uspešno poslovanje v Vzhodni Evropi

Krka je prodajo lani nominalno najbolj okrepila v njeni največji regiji Vzhodna Evropa, in sicer za 14 odstotkov na 623 milijonov evrov. To predstavlja 37 odstotkov vse prodaje skupine Krka. Njen največji trg je Ruska federacija s 387 milijoni evrov prodaje, kar je 16 odstotkov več kot leto prej. V Rusiji imajo dve družbi, in sicer marketinško-distribucijsko in proizvodno, v kateri proizvedejo več kot 70 odstotkov vseh izdelkov, ki jih prodajo na ruskem trgu. »Proizvodnja poteka nemoteno, povpraševanje po naših izdelkih v Ruski federaciji pa je primerno,« so pojasnili. Dodali so, da so se tudi v Ukrajini »prilagodili razmeram in uspešno poslovali«. V tej državi so prodali za 95,2 milijona evrov izdelkov, kar je odstotek manj kot v letu 2021.

Skupina Krka je v Srednji Evropi prodala za 364 milijonov evrov, kar je štiri odstotke več kot leto prej in v Zahodni Evropi za 327 milijonov evrov oziroma sedem odstotkov več kot leto prej. Na čezmorskih tržiščih je prodala za 66 milijonov evrov, kar je skoraj četrtino več kot leta 2021.

Skupina Krka je lani za naložbe namenila 106 milijonov evrov, od tega 79,5 milijona evrov v obvladujoči družbi. Letos pa med drugim načrtujejo končanje investicije v dodatne zmogljivosti v obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil, podvojitev zmogljivosti za proizvodnjo veterinarskih izdelkov, gradnjo večnamenskega objekta v Novem mestu, gradnjo novega obrata v Krškem, vrednega 163 milijonov evrov, ter povečanje zmogljivosti v Ljutomeru in Jastrebarskem.