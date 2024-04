Krka od lokalnega laboratorija do multinacionalke

Pred 70. leti, 23. aprila 1954 je bil v Novem mestu ustanovljen Farmacevtski laboratorij Krka, ki se je dve leti zatem preimenoval v Tovarno zdravil Krka. Dolenjski farmacevt je okroglo obletnico obeležil s slovesno akademijo, na kateri je družba zbrala zdajšnje, nekdanje sodelavce ter pomembne partnerje.

Slavnostni govornik predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti Peter Štih je spomnil predvsem na pomembno razvojno in raziskovalno vlogo dolenjskega farmacevta.

Predsednik uprave Krke Jože Colarič pa na prehojeno pot in današnjo vlogo Krke v svetu. »V Krki z dinamičnim, fleksibilnim, a zanesljivim tempom že 70 let ustvarjamo spremembe za zdravje in v dobro sedanjih in prihodnjih generacij po vsem svetu. Naš položaj je stabilen in imamo odlično izhodišče za prihodnost,« poudarja tretji predsednik uprave v zgodovini družbe.

Krka je prvi lastni izdelek, antidiabetik Tolbusal, razvila leta 1959. Pomemben prebojni korak je bila registracija zdravila za nižanje krvnega tlaka Enap, leta 1988. Danes je med 15 največjimi generičnimi farmacevti na svetu. Njena zdravila v več kot 70 državah sveta uporablja več kot sto milijonov pacientov.

Skupno je v skupini Krka že skoraj 13.000 zaposlenih, kar 46 odstotkov jih je zaposlenih v tujini. Za razvoj Krkinih zdravil skrbi okoli 800 sodelavcev opisuje Colarič pomen Krke, za prodajo zdravil po svetu pa štiri tisoč tržnikov. Krki je pred leti uspel preboj v Rusiji. Leta 2003 je v Rusiji postavila proizvodnjo, ki ji je omogočila, da je Rusija danes najpomembnejši trg dolenjskega farmacevta.

V zadnjih letih se močneje usmerja tudi na azijska tržišča. Leta 2017 je v Kitajski ustanovila podjetja s kitajskim partnerjem za prodor na kitajski trg. Letos je z indijskim partnerjem ustanovila še podjetje v Indiji, katerega osnovni cilj je večja prisotnost na drugih azijskih trgih, v naslednjem koraku pa tudi za prodor na trg Indije.

Krko je pred 70 leti ustanovil takratni direktor lekarne v Novem mestu Boris Andrijanič. Foto: Krka

Colarič je ob okrogli obletnici napovedal skorajšnjo mejo dveh milijard evrov prihodkov od prodaje zdravil, veterinarskih izdelkov in zdraviliških storitev. Krka sicer letos načrtuje 1,85 milijarde evrov prihodkov od prodaje, ob začrtani rasti prodaje, pa bi bila lahko meja dveh milijard evrov prihodkov presežena že leta 2026. Ob tem pa Colarič, ki je sicer šele tretji predsednik uprave v 70-letni zgodovini družbe poudarja, da bo družba še na prej samostojna.

Jože Colarič, ki je na čelu družbe od leta 2005, sicer pa je v Krki od leta 1982, ima le dva predhodnika. Med leti 1984 in 2004 je Krko vodil Miloš Kovačič, prvi direktor in ustanovitelj Krke pa je bil Boris Andrijanič.