Krka prihodnje leto na dve milijardi evrov prihodkov

Skupina Krka je v prvih devetih mesecih leta 2024 prihodke od prodaje glede na isto obdobje lani povečala za sedem odstotkov na 1,43 milijarde evrov in čisti dobiček za 19 odstotkov na 281 milijonov evrov. Na podlagi teh rezultatov v novomeškem farmacevtu ocenjujejo, da bodo letos presegli načrte, prihodnje leto pa dosegli dve milijardi evrov prihodkov.

»V skupini Krka smo tudi v tretjem četrtletju leta nadaljevali uspešno poslovanje. Prodajo smo v prvih devetih mesecih povečali v petih od šestih prodajnih regij in na večini svojih ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev,« je povedal predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič.

EBITDA Krke je v tem medletnem obdobju znašal 401,7 milijona evrov oziroma odstotek več kot lani, dobiček iz poslovanja (EBIT) pa 332,6 milijona evrov, kar je štiri odstotke več kot v istem obdobju lani.

V Krki ocenjujejo, da bodo letos presegli načrte in ustvarili 1,89 milijarde evrov prihodkov od prodaje ter 339 milijonov evrov čistega dobička. Nadzorniki so se seznanili tudi z načrti poslovanja za prihodnje leto, v katerih načrtujejo rast prodaje, ki bo dosegla dve milijardi evrov, čisti dobiček pa bo predvidoma znašal 354 milijonov evrov.

Največja rast v Vzhodni Evropi, padec v Nemčiji

Farmacevtska skupina je do septembra letos najbolj rasla v Vzhodni Evropi, ki je s skoraj pol milijarde evrov prihodkov Krkin največji trg. Prodajo so v tej regiji glede na isto obdobje lani povečali za 12 odstotkov. V Ruski federaciji, ki je največji posamični trg Krke, so prodajo povečali za devet odstotkov na 282 milijonov evrov. V Ukrajini, ki je tretji največji posamični trg, pa so prodali za 69 milijonov evrov izdelkov oziroma slabo četrtino več kot lani.

V Srednji Evropi je Krka prodajo povečala za osem odstotkov na 329 milijonov evrov. Prodaja pa se je zmanjšala v Zahodni Evropi, in sicer za odstotek na 265 milijonov evrov. Na krčenje je vplival padec prodaje na največjem tamkajšnjem trgu Nemčiji, kjer so prodali za 62 milijonov evrov izdelkov, kar je 14 odstotkov manj kot v istem lanskem obdobju. Ob tem velja opozoriti, da je Krka lani na tem trgu imela 20-odstotno rast.

V Krki so do septembra za naložbe namenili 91,7 milijona evrov, od tega 70 milijonov evrov v obvladujoči družbi.