Naložbena strategija: vlagaj tam, kjer trošiš

Slovenski borzni trg ni le stabilen in donosen, ampak je tesno prepleten z vsakdanjim življenjem povprečnega Slovenca. Zanimiv koncept in eden od načinov investiranja, ki je na slovenskem trgu za številne vlagatelje že pokazal svojo vrednost, je vlaganje v podjetja, katerih storitve redno uporabljamo. Velika podjetja iz indeksa SBITOP niso le borzne družbe – so tudi del vsakodnevnih izkušenj svojih delničarjev.

Tesna povezava med velikimi podjetji v indeksu SBI TOP in vsakdanjim življenjem povprečnega Slovenca, ki je pri tem še delničar, lahko omogoča precej večji nadzor vlagateljev. Ko ljudje vlagajo v podjetja, katerih storitve redno uporabljajo, imajo tipično boljši vpogled v njihovo poslovanje in s tem boljše razumevanje, kako podjetje deluje.

Stabilna in donosna podjetja

To lahko vpliva na bolj premišljene odločitve na skupščinah delničarjev in na večji pritisk na upravo, da posluje skladno z interesi vlagateljev ter ustvarja in vzdržuje najvišjo raven korporativnega upravljanja. Povezanost med vlagatelji uporabniki oziroma med vlagatelji strankami in podjetji torej ne pomeni le finančne koristi, ampak tudi večjo transparentnost in potencial za večji nadzor nad delovanjem podjetij, kar lahko pozitivno vpliva na njihovo uspešnost in odgovornost do strank, delničarjev in drugih deležnikov.

Slovenski borzni trg, merjen z indeksom SBITOP, se v zadnjem letu ponovno izkazuje kot stabilen in donosen trg, ki ponuja zanimive naložbene priložnosti. Indeks vključuje domači investicijski venček vodilnih slovenskih podjetij, med katere spadajo novomeška Krka, Nova Ljubljanska banka (NLB), Petrol, Luka Koper, Cinkarna Celje, Telekom Slovenije, in Zavarovalnica Triglav ter Sava Re, ki sestavljajo jedro slovenskega kapitalskega trga. Ta podjetja so znana po stabilnem poslovanju, visoki dividendni donosnosti in relativno nizki stopnji zadolženosti, kar privablja vlagatelje, ki iščejo varne in donosne naložbe.

INFOGRAFIKA: Delo

Farmacevtska družba Krka, največje podjetje v indeksu SBI TOP, ima skoraj 29-odstotno utež. Z rastjo delnice za 29,73 odstotka od začetka leta 2024 in dividendnim donosom 5,54 odstotka Krka izstopa kot ena najstabilnejših in najbolj donosnih naložb na slovenskem trgu. Nova Ljubljanska banka (NLB) z drugo največjo utežjo v indeksu (20,36 odstotka) je leta 2024 dosegla izjemno rast delnic za 55,42 odstotka in ponuja eno najvišjih dividendnih donosnosti v regiji, ki znaša 8,70 odstotka. Tudi energetski trgovec Petrol s tretjo največjo utežjo ter 38,30-odstotno rastjo delnic in dividendnim donosom 5,92 odstotka je še vedno ključni igralec.

Primerjava z regijo

V primerjavi z drugimi indeksi v regiji in širše ponuja slovenski indeks SBITOP konkurenčne kazalnike. Razmerje med ceno in dobičkom (P/E) pri SBITOP znaša 11,87, kar je ugodno glede na višje vrednosti pri indeksih, kot je DAX (16,17). Poleg tega je razmerje EV/EBITDA pri slovenskem indeksu 4,35, kar slovenska podjetja uvršča med najugodneje vrednotena v regiji.

Poleg tega je slovenski trg znan po nizki zadolženosti podjetij. Nizka dolžniška razmerja podjetij v SBITOP predstavljajo prednost v primerjavi z drugimi regionalnimi trgi, še posebno takimi, kot je italijanski, kjer so podjetja bolj zadolžena. To zmanjšuje tveganja za vlagatelje in daje podjetjem večjo fleksibilnost pri naložbah in izplačilu dividend. Pomemben dogodek za slovenski trg bo začetek sezone poročil, ki se bo začel 7. novembra 2024, ko bo Krka prva objavila svoje rezultate.

Slovenski borzni trg ostaja donosen, z eno najvišjih dividendnih donosnosti v regiji in stabilnimi podjetji, ki so med najmanj zadolženimi v Evropi. Ljubljanski borzni blue chipi ponujajo stabilnost in dobičkonosnost poslovanja. Sezona poročil, ki se bo začela novembra, bo ključna za oceno, ali bodo slovenska podjetja še naprej rasla in vlagateljem izplačevala stabilne donose.

Avtor je lastnik delnic NLB in Luke Koper.