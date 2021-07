Kupci se vračajo v trgovine, a ostajajo tudi na spletu

V nadaljevanju preberite še:

Epidemija je nedvomno prinesla močan in nepovraten pospešek spletnemu nakupovanju, saj je v ta prodajni kanal pritegnila celo tiste, ki so doslej prisegali le na fizične trgovine. Obseg spletne prodaje je tako dosegel nesluteno rast. Zakaj? Kaj se dogaja v trgovinah po sproščanju ukrepov in ali bodo trgovci začeli zaradi spleta množično zapirati fizične poslovalnice?