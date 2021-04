Lani za tretjino manj najemov poslovnih prostorov

V nadaljevanju preberite:

Kažejo se prvi oprijemljivi zametki ohranjanja dela od doma tudi po tem, ko novi koronavirus ne bo več grožnja za javno zdravje.

Katera podjetja so zdaj že potrdila, da bodo delo na daljavo ohranila tudi po pandemiji in kako se spremembe odražajo na trgu nepremičnin? Kako se podjetja odzivajo na želje zaposlenih in kateri so glavni izzivi novih modelov dela?