Lastnik Alpine bi lahko postalo neznano češko podjetje

Privatizacija Alpine je tik pred zaključkom, saj naj bi bila končana do konca aprila. Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je po neuradnih informacijah prejela tri zavezujoče ponudbe. O prodaji se menda ekskluzivno pogaja z manj znano družbo K&H, ki sicer ni iz panoge, a naj bi za žirovsko družbo ponujala najvišjo kupnino. Razkrivamo, kdo se še poteguje za nakup Alpine? Prav tako smo preverili, kaj se dogaja s privatizacijo Mariborske livarne in kdo so intereseneti zanjo.