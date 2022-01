Lego – poslovni zmagovalec epidemije

Epidemične razmere so bile za Lego kot deroča voda na mlin. Prihodki od prodaje kock, s katerimi so starši zabavali otroke (pa tudi sebe) med zaprtjem javnega življenja, so se v prvi polovici leta 2021 povečali za 46 odstotkov na 3,6 milijarde dolarjev.

To je danskemu podjetju v lasti družine Kirk Kristiansen prineslo skoraj milijardo čistega dobička oziroma 989 milijonov dolarjev, kar je 140 odstotkov več kot leta 2020. Ob objavi rezultatov so iz Lega sporočili, da so številke v primerjavi z letom 2020 rekordne tudi zaradi večjega števila obratujočih tovarn in odprtih trgovin.

V času epidemije je Lego odprl 60 novih trgovin, samo na Kitajskem 40, za 50 odstotkov pa se je povečala tudi spletna prodaja. Med potrošniki so še vedno najbolj prodajane njihove klasične serije Lego City, sledijo pa škatle s temami, kot sta Vojna zvezd in Harry Potter.

In kaj so pri Legu počeli med epidemijo, da imajo takšne rezultate? Za kreativni preboj Lega, ki se je še pred desetletjem boril s stagnirajočo prodajo, je odgovorna tudi vodja razvoja izdelkov in marketinga Julia Goldin. Kot je v intervjuju za Reuters dejala pretekli teden, je bila »ena od stvari, ki smo jih počeli v času covida-19, to, da smo svoje počutje izrazili s pomočjo opek, ki smo jih imeli doma«.

Izzive rešuje kreativnost

»Nekateri modeli so pokazali razpetost med delom in otroki, drugi pa drobne užitke, kot je vrtnarjenje ali priprava večerje.« Julia Goldin, ki pri Legu vodi skupino 1800 ljudi (poleg oddelka marketinga še oddelek za razvoj izdelkov, za raziskave in licenciranje, poleg tega pa tudi interno kreativno agencijo), je poudarila, da je ravno epidemija pokazala, kako ključna je kreativnost za reševanje izzivov.

Julia Goldin: Zaposleni so iz opek, ki so jih imeli doma, prikazali svoja počutja. FOTO: Lego Group

»Večina podjetij se je v zadnjih dveh letih srečala s težavami, ki jih nikoli ni bilo mogoče predvideti. Kreativno reševanje problemov in fleksibilnost sta postala izjemno pomembna. V zelo kratkem času je bilo treba sprejeti veliko sprememb. Ne glede na to, za kakšne težave je šlo, je situacija zahtevala veliko ustvarjalnosti, in to ne le od vodstvenega kadra, ampak od vseh zaposlenih.«

Izkušnje iz Revlona in Coca-Cole

Preden se je pridružila korporaciji Lego Group, je bila Goldinova, po rodu Rusinja, vodja globalnega marketinga pri Revlonu, pred tem pa je 13 let preživela v Coca-Coli, kjer je imela več vodilnih globalnih in regionalnih trženjskih vlog. Na mednarodnem festivalu kreativnosti v Cannesu je leta 2019 razložila, kako se je blagovna znamka pred desetletjem transformirala od proizvajalca plastičnih kock, ki se je spopadal s finančnimi težavami, do globalnega vodje na področju otroških igrač.

»Osredotočili smo se na spodbujanje igre pri otrocih,« pravi Julia Goldin. »Začeli smo zagovarjati pravico vsakega otroka do igre. Inovirali smo s sprejemanjem sprememb in v sodelovanju z ljudmi, ki imajo radi blagovno znamko, tudi otroki.« Pod njenim vodstvom so otrokom, ki živijo v begunskih taboriščih v državah, kot so Jordanija, Libanon in Bangladeš, do zdaj dostavili za 100 milijonov evrov lego kock. »Ohranjanje ustreznosti kock in zvestoba blagovni znamki se ne zgodita po naključju,« pravi Goldinova, ki je letos tudi ena izmed sedmih nominirancev za prestižni naziv WFA Global Marketer.