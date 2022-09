Lek je pred enim večjih pretresov v zgodovini

V nadaljevanju preberite:

Ljubljansko podjetje Lek, ki letos praznuje dve desetletji pod okriljem švicarskega farmacevtskega velikana Novartis, je pred enim večjih pretresov v zgodovini. Ob ločitvi Sandoza od Novartisa se namreč postavlja vprašanje, komu bo dodeljeno. Podobno kot v koncernu lahko pride do delitve tudi v Sloveniji. Delno se priprave na proces delitve že poznajo tudi Leku, a za zdaj so vse informacije še neuradne. Kaj bo od Leka ostalo po ločitvi? Kaj bo z zaposlenimi in proizvodnjami v Ljubljani, Mengšu, Prevaljah in Lendavi? Pa tudi Zakaj se Novartis in Sandoz ločujeta?