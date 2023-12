Letalska industrija pričakuje rekordno število potnikov in rast dobička

Letalska industrija, kot kaže, po epidemiji okreva uspešneje, kot so pričakovali v prvi polovici leta. Po najnovejši napovedi mednarodnega letalskega združenja IATA naj bi prihodnje leto prepeljala kar 4,7 milijarde potnikov, kar presega doslej rekordnih 4,5 milijarde iz leta 2019. Neto dobiček te panoge naj bi v letu 2024 dosegel 25,7 milijarde dolarjev.

Neto dobiček te industrije bo tako predvidoma še nekoliko višji od letošnjega, ki naj bi znašal 23,3 milijarde dolarjev. To je bistveno več od 9,8 milijarde dobička, ki ga je sredi tega leta napovedovalo združenje. Skupni prihodek naj bi na letni ravni prihodnje leto zrasel za 7,6 odstotka oziroma na 964 milijarde dolarjev; dobiček iz poslovanja naj bi bil višji za devet milijard dolarjev. Rast stroškov, ki naj bi dosegli 914 milijard dolarjev, pa bo nižja kot letos

»Upoštevajoč velike izgube v preteklih letih je pričakovanih 25,7 milijarde dolarjev neto dobička v letu 2024 dokaz odpornosti letalske industrije. Ljudje radi potujejo, kar je letalskim ponudnikom omogočilo, da so se hitro vrnili na raven povezljivosti iz obdobja pred pandemijo. Okrevanje je bilo neverjetno hitro, vendar pa se zdi, da je pandemija letalsko industrijo stala pet let rasti,« je dejal generalni direktor IATA Willie Walsh, ki meni, da lahko prihodnje leto pričakujemo normalno rast potnikov in tovora.

Nizka marža

Opozoril je, da je napovedana 2,7-odstotna profitna marža precej nižja, kot bi jo pričakovali vlagatelji v katerikoli drugi industriji. Poudaril je, da družbe poslujejo različno, da pa v povprečju vsaki ostane le 5,45 dolarja na prepeljanega potnika.

Anketa, ki jo je združenje med potniki opravilo prejšnji mesec, kaže, da kar tretjina potnikov potuje več kot pred pandemijo, skoraj polovica pa enako. Večina potnikov ocenjuje, da bo v prihodnje potovala več ali enako kot v zadnjih 12 mesecih in le sedem odstotkov meni, da manj. Prihodki od tovornega prometa naj bi se prihodnje leto skrčili na 111 milijard dolarjev, a bodo še vedno višji kot v letu 2019, medtem ko bodo donosi negativni.

Vendar pa v združenju IATA opozarjajo, da profitabilnost panoge ostaja krhka. Med tveganji izpostavljajo dogajanje na globalni ekonomski ravni, vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, težave v dobaviteljskih verigah in regulatorni okvir.

Slovenija okreva počasneje

Rast evropskih letalskih družb naj bi bila prihodnje leto občutna, neto dobiček pa 7,9 milijarde dolarjev. V Sloveniji je okrevanje letalskega prometa, kot smo že poročali, nekoliko počasnejše kot drugod v regiji. Prek ljubljanskega letališča je v prvih desetih mesecih tako potovalo 1,091 milijona potnikov, kar je za slabo tretjino več kot lani in 29,6 odstotka manj kot v letu 2019. Letališče v Frankfurtu za primerjavo s predcovidnim obdobjem zaostala le še za 17 odstotkov. Na slabo povezljivost Slovenije že nekaj časa opozarjajo tudi v naši turistični panogi, prizadevajo si, da bi država na tem področju naredila več. Pri tem ne vztrajajo pri ustanovitvi nacionalnega letalskega prevoznika, o čemer po propadu Adrie Airways razmišljajo tudi nekateri člani aktualne vlade.