Leto, ki je svet ustavilo in ga obrnilo na glavo

Verjetno je za nami eno najbolj nepričakovanih in presenetljivih let. V njem se je svetovno gospodarstvo spopadlo z nevidnim sovražnikom, ki je povzročil zdravstveno krizo brez primere, pri tem pa še gospodarski šok enormnih razsežnosti. Gospodarstvo moderne dobe se je soočilo s povsem novim tveganjem, ki ga v svojih analizah in napovedih ni upošteval noben analitik. Covid-19 je povzročil zelo veliko neravnovesje v finančnem svetu in povsem zrušil storitveni sektor, ob tem pa verjetno za vedno spremenil nekatere dejavnosti, ki so pred tem veljale za nepremagljive.