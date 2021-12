Letos 4,9-odstotna inflacija, občutno dražja dizel in bencin

V Sloveniji so se cene letos zvišale za 4,9 odstotka. Na inflacijo so najbolj vplivale višje cene naftnih derivatov - dizelsko gorivo se je podražilo za 34,5 odstotka, bencin za 31,8 odstotka, tekoča goriva pa za 13,7 odstotka. Decembra se cene v mesečni primerjavi v povprečju niso spremenile.

Cene poltrajnega blaga in blaga dnevne porabe so se v enem letu v povprečju zvišale za 4,8 odstotka oz. 7,2 odstotka, medtem ko so cene trajnega blaga v povprečju pridobile 6,5 odstotka. Povprečna letna inflacija je bila 1,9-odstotna, medtem ko so statistiki lani zabeležili 0,1-odstotno deflacijo. Letni padec cen je bil lani 1,1-odstoten, je danes sporočil statistični urad.

Letno inflacijo 2021 so naftni derivati zvišali za 1,3 odstotne točke. Hrana, ki se je podražila za štiri odstotke, je letno inflacijo zvišala za 0,6 odstotne točke, pol odstotne točke je k inflaciji prispevala podražitev toplotne energije (+70,9 odstotka).

Cene življenjskih potrebščin se v letošnjem decembru glede na november v povprečju niso spremenile, vseeno pa so se nekateri izdelki in storitve opazneje podražili oziroma pocenili, ugotavlja statistični urad.

Decembra večjih razlik ni bilo

Cene življenjskih potrebščin se sicer v decembru glede na november v povprečju niso spremenile.

Čeprav so cene v povprečju ostale nespremenjene, so se nekateri izdelki in storitve vseeno opazneje podražili oziroma pocenili. 0,3 odstotne točke je k inflaciji prispevala podražitev hrane (za 2,1 odstotka), po 0,1 odstotne točke pa podražitve mednarodnih letov (za 43,3 odstotka), toplotne energije (za 6,5 odstotka), novih avtomobilov (za 1,5 odstotka), električne energije (za 1,7 odstotka) ter stanovanjske in gospodinjske opreme in tekočega vzdrževanja stanovanj (za 0,7 odstotka).

Cenejši kot v prejšnjem mesecu so bili tako naftni derivati (tekoča goriva za 9,9 odstotka, bencin za 4 odstotke, dizelsko gorivo za 3,7 odstotka) in inflacijo ublažili za 0,3 odstotne točke, toda je zgolj manjša sprememba. Pocenilo se je tudi zdravstveno zavarovanje (za 12,7 odstotka) in inflacijo znižalo za 0,2 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke so k znižanju inflacije prispevali še cenejše zbiranje odpadkov (za 4,6 odstotka), cenejši počitniški paketi (za 3,2 odstotka) ter preostale pocenitve.