Letos za gospodarstvo za dobrih 600 milijonov evrov spodbud

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo letos skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko gospodarstvu, turizmu in športu ponudilo za dobrih 634,4 milijona evrov novih finančnih spodbud, od tega 305 milijonov evrov z lastnimi sredstvi. Nepovratnih bo 62 odstotkov sredstev, največ denarja pa bo namenilo za blažitev energetske krize in za prestrukturiranje premogovnih regij.

Lani je ministrstvo gospodarstvu in turizmu ponudilo več kot 700 milijonov evrov razvojnih sredstev, s čimer so podprli skoraj 5000 projektov. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je povedal, da so s tem spodbudili naložbe za dvig produktivnosti in dodane vrednosti ter za digitalno in zeleno transformacijo, zato nameravajo tudi letos spodbujati vlaganja, ki krepijo konkurenčnost gospodarstva.

FinancneSpodbude

Od že omenjenih 305 milijonov evrov bo 110 milijonov evrov namenjenih za nova interventna posojila za omilitev posledic energetske ali ukrajinske krize. Poleg tega je dobrih 83 milijonov evrov predvidenih za gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij, kjer je minister izpostavil Zasavje in Šaleško dolino. Za raziskave in razvoj bo na voljo 34 milijonov evrov, za podjetništvo in internacionalizacijo 29, za šport skoraj 17, za spodbujanje razvoja lesnopredelovalne industrije 13 milijonov, skoraj 11 milijonov za razvoj turizma in 8,2 milijona evrov za vzpostavljanje krožnega gospodarstva.

Veliko zanimanja za vlaganja v turizmu

Pet razpisov je že objavljenih, med njimi tudi razpis za sofinanciranje nastanitvene ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma v višini 69 milijonov evrov. Vršilka dolžnosti direktorice direktorata za turizem Dubravka Kalin je povedala, da je zanimanje veliko, saj so prejeli kar 98 vlog, ki so v fazi preverjanja, predvideno pa je še eno odpiranje. Letos bo na področju turizma največ sredstev razpisanih za trajnostni razvoj turistične infrastrukture, in sicer deset milijonov evrov.

Na področju športa pa bodo največ, 8,8 milijona evrov, namenili za športno-rekreacijske in preventivne programe za krepitev zdravja in aktiviranje vseh generacij. Lesna industrija lahko letos računa na skoraj 11 milijonov evrov spodbud za krožno gospodarstvo z uporabo lesa.

Vršilka dolžnosti generalne direktorice direktorata za razvojna sredstva Sibil Klančar je opozorila, da predvidene spodbude ministrstva niso edine, na katere lahko računa gospodarstvo. Poleg tega bodo gospodarstvu na voljo še razpisi javnih agencij in skladov, pa tudi neposredni programi Evropske unije, kjer se lahko podjetja za sredstva potegujejo neposredno. V razpisano vsoto po njenih besedah tudi še niso všteta sredstva iz evropskega načrta Repower EU.