Lažne obljube o božičnicah in druge praznične prevare

Prazniki so čas veselja, dobrodelnosti in druženja, a tudi obdobje, ko na spletu prežijo številne nevarnosti. December je mesec, ko mnogi pričakujejo božičnice, sodelujejo v nagradnih igrah ter načrtujejo novoletna potovanja. Žal pa praznično razpoloženje pogosto izkoristijo spletni prevaranti, ki so v tem času še posebej aktivni. Njihove taktike postajajo vedno bolj izpopolnjene, najpogosteje pa se prevara zgodi na spletu.

Ena glavnih nevarnosti v prazničnih časih so lažne obljube o božičnicah. Daily Mail poroča o primeru, ko so v podjetju prevaranti zaposlenim poslali datoteko, ki je obljubljala letošnjo božičnico. V resnici je datoteka vsebovala zlonamerno programsko opremo, ki je ukradla podatke zaposlenih in omogočila dostop do njihovih uporabniških računov.

Podobno nevarni so napadi prek darilnih kartic, ki so vse bolj priljubljene kot enostavno praznično darilo. Prevaranti pošiljajo lažna elektronska sporočila s strani znanih podjetij in z vabljivimi povezavami, ki zahtevajo, da oseba aktivira kartico. Ena izmed priljubljenih prevarantskih metod so tudi lažne spletne trgovine. Prevaranti ustvarijo lažne strani, ki pogosto vključujejo ukradene objave znanih vplivnežev ali blagovnih znamk in ponujajo na videz enake izdelke. Uporabnik vpiše osebne in finančne podatke, izdelka pa ne prejme.

Ko se praznična nakupovalna mrzlica bliža vrhuncu, mnogi nestrpno čakajo dostavo svojih paketov. Podjetja po elektronski pošti in sporočilih obvestijo stranko o stanju paketa. To prevaranti izkoristijo in pošiljajo lažna sporočila z navodili za »potrditev dostave« ali zahtevajo namestitev zlonamerne programske opreme. Velikokrat za bolj prepričljivo prevaro uporabljajo imena velikih podjetij.

Decembra so priljubljene tudi lažne nagradne igre, ki ponujajo darila ali sporočajo, da ste »srečni dobitnik«. Sledijo zahteve po vnosu osebnih podatkov, ki jih prevaranti izkoristijo za krajo identitete. Na družbenih omrežjih se pogosto pojavijo lažni profili znanih vplivnežev, ki obveščajo sledilce o nagradah – vendar za vsem tem stojijo prevaranti.

Virtualna babica zavaja telefonske prevarante

Starejšo generacijo prevaranti najlažje dosežejo s telefonskimi klici. CNN poroča, da je britanska mobilna družba Virgin Media O2 z umetno inteligenco ustvarila virtualno babico Daisy, ki je lani pomagala blokirati prevare v vrednosti 250 milijonov funtov (približno 288 milijonov evrov).

Virtualna Daisy pomaga pri telefonskih prevarah. Prevarantom da vtis, da govorijo z resnično osebo. Z obstojem dokazuje, kako se umetna inteligenca uporablja tako pozitivno kot negativno v primeru spletnih prevar. Po podatkih globalne zveze proti prevaram so potrošniki po vsem svetu lani zaradi spletnih prevar izgubili več kot bilijon dolarjev (približno 940 milijard evrov).