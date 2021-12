LIT Tranzit v roke estonskega Ridanga

Estonsko tehnološko podjetje Ridango je pridobilo 100-odstotni delež v slovenskem podjetju LIT Tranzit, ki ponuja informacijske rešitve za javni promet. Novonastala skupina deluje v več kot 25 državah, kjer omogoča svojo storitev javnim transportnim agencijam in operaterjem, posledično pa tudi njihovim potnikom. Vrednost posla ni znana.

Posel za estonsko podjetje, specializirano za razvoj sistemov za nakup vozovnic v javnem prometu in plačilnih rešitev, predstavlja pomemben mejnik, je v sporočilu za javnost izpostavil predsednik uprave Ridanga Erki Lipre.

Zadovoljni so tudi v slovenskem podjetju, ki ima sedež v Trzinu. »Verjamem, da imata LIT Tranzit in Ridango skupen cilj poenostaviti kompleksne procese v javnem prevozu s pomočjo tehnologije. Oboji se zavzemamo za izboljšanje javnega prevoza po vsem svetu,« je dejal direktor LIT Tranzita Bogdan Pavlič. »Obetamo si pomembno dodano vrednost z integracijo skupnih rešitev za naše stranke, te bodo še posebno imele koristi od obsežnega nabora rešitev pri prodaji vozovnic z bančnimi karticami,« je dodal.

Ridango je bil ustanovljen leta 2009 v Estoniji. Leta 2012 je podjetje ponudilo prvo celovito rešitev za prodajo vozovnic na podlagi uporabniških računov v Evropi, bili so tudi prvi, ki so uvedli brezkontaktna plačila z bančnimi karticami. Doslej je deloval v Estoniji, na Švedskem, Finskem, v Litvi, na Norveškem, v Ukrajini in na Grenlandiji.

Po prevzemu LIT Tranzit skupina zaposluje več kot 170 ljudi in ponuja svoje rešitve za izdajo vozovnic, obveščanja potnikov in plačila tudi v državah in mestih, kot so Singapur, Hongkong, Indija, Savdska Arabija, Avstralija, Nova Zelandija, Katar.

LIT Tranzit je bil ustanovljen leta 2012 kot ponudnik pametnih rešitev v mobilnosti in danes ponuja svoje rešitve več kot 110 agencijam in operaterjem. Med njegovimi rešitvami sta sistem upravljanja prometa in globalno razširjen napreden sistem za napovedi prihodov v javnem prometu, ki pomagajo petim milijardam potniških potovanj letno.