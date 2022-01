Madžarski kadrovski servis prevzel slovenski Heads Adriatic

V nadaljevanju preberite:

Področje kadrovanja je trenutno vroča tema. Poročali smo že o velikem pomanjkanju kadrov, zaradi tega je veliko tudi zanimanja za kadrovske storitve. Kot kaže, postaja vse bolj vroče še na področju lastništva kadrovskih servisov; agencija za varstvo konkurence je namreč že letos objavila prevzem slovenskega Heads Adriatic.

Kdo je novi lastnik Heads Adriatic in kako posluje na Madžarskem? Kako je posloval slovenski Heads Adriatic in na katerih trgih so prisotni? Kakšna je lastniška struktura podjetja in s čim se ukvarjajo kadrovski servisi?