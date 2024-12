Manifest tehnorealistov

»Preprečevanje staranja in zdravljenje raka bosta pravzaprav enostavna,« trdi David Sinclair, raziskovalec staranja na Univerzi Harvard. Podobno tudi Elon Musk še naprej zatrjuje, da bo kmalu peljal ljudi na Mars in da bodo robotski taksiji v množični uporabi. Velike korporacije so si zastavile cilje glede ogljične nevtralnosti, ki temeljijo na zelo optimističnih napovedih o tehnoloških možnostih odstranjevanja ogljika. In seveda številni komentatorji zdaj trdijo, da »umetna inteligenca spremeni vse«.

Ali podjetniki, znanstveniki in drugi strokovnjaki ob takšni nejasni mešanici pompa in resničnih tehnoloških čudežev prehitevajo sami sebe? Najmanj, kar lahko rečemo, je, da so zelo naklonjeni tehnološkim rešitvam zapletenih problemov in trdno verjamejo, da bomo zaradi tehnološkega napredka bolj zdravi, bogatejši in pametnejši. »Dajte nam problem iz resničnega sveta,« piše starosta Silicijeve doline Marc Andreessen v Manifestu tehnooptimistov, »in izumili bomo tehnologijo, ki ga bo rešila.«

Veliki pretekli uspehi

Vendar, kot smo zapisali v knjigi Kako razmišljati o napredku, na takšen odnos močno vpliva tako imenovana »pristranskost glede daljne prihodnosti«, torej nagnjenost k prepričanju, da je vse, kar si strokovnjaki lahko zamislijo, da bi dosegli s tehnologijo, že takoj dosegljivo. To pristranskost dolgujemo preteklim uspehom tehnologije: izkoreninjenju noric, pristanku človeka na Luni ter ustvarjanju strojev, ki so boljši od šahovskih velemojstrov in radiologov.

Medtem ko so ti vrhunci trajno zapisani v našem kolektivnem spominu in predstavljajo močan induktivni dokaz za moč človeške iznajdljivosti, pozabljamo na primere (ali pa se jih ne zavedamo), ko je tehnologija obljubljala, da bo rešila neko težavo, pa je ni. Podobno kot zgodovino pišejo zmagovalci, so v zgodbi o tehnološkem napredku predstavljeni predvsem dosežki, ki so dejansko uspeli, kar ustvarja vtis, da tehnološki človek dosledno doseže vse, kar si zamisli.

Robotski taksiji bodo kmalu v uporabi. FOTO: Edgar Su/Reuters

Pristranskost glede daljne prihodnosti je opazna pri vseh, najbolj izrazito pa pri tistih, ki imajo dovolj strokovnega znanja, da lahko sploh ponudijo znanstvene in tehnološke rešitve za velike izzive – zlasti če nam skušajo nekaj prodati. Nevarnost se skriva v prepričevanju samih sebe, da lahko predvidimo vsak posamezen korak, potreben za dosego ambicioznega cilja, kot je na primer »ozdravitev« raka ali naselitev Marsa. Takšno »znanje« vzbuja tako samozavest pri govorcu kot upanje pri poslušalcu, ki ni strokovnjak.

Poleg tega je eno obljubljati turistična potovanja na Mars, nekaj povsem drugega pa trditi, da bomo izumili stroj za potovanje skozi čas. Vsaj prva ambicija se zdi uresničljiva, in to je več kot dovolj za vsakega optimista. Možnost je sama po sebi lahko močna sila pri napovedovanju in sprejemanju odločitev, saj se običajno ne zavedamo, da se naš občutek za možnosti širi sorazmerno z nevednostjo. Manj ko vemo o biologiji ali vesoljskih potovanjih, bolj verjamemo, da je na teh področjih mogoče doseči več. Glede na to, kar zdaj vemo, bodo raziskave za preprečevanje staranja ljudem, ki živijo zdaj, resnično omogočile, da bodo živeli več sto let.

To je tista slepa pega, ki jo radi izkoriščajo promocijski guruji iz Silicijeve doline, še posebej po prelomnih trenutkih, kot je bila sprostitev chatgpt v javnost ali uspeh cepiv mRNA proti covidu-19. Ob takšnih priložnostih se zazremo v obzorje in sprejmemo ali pa spremenimo svoje ambicije. Morda bo znanost na področju cepiv ponudila tudi »zdravilo« za raka? Ko celo strokovnjaki pravijo: »Glede na to, kar zdaj vemo, lahko ta najnovejši napredek hitro pripelje do X, Y in Z,« je to upravičen razlog za navdušenje laične javnosti.

Toda to je preprost način razmišljanja: ker lahko le ugibamo o poznejših fazah zaporedja, potrebnega za dosego želenega cilja, nam je dovoljeno prikriti mučne nepredvidljive dogodke, ki so v raziskavah in razvoju neizogibni. Če se prepustimo pristranskosti glede daljne prihodnosti, lahko rečemo nekaj takega: »Vse, kar bi morali storiti za reševanje podnebnih sprememb, je pospešiti raziskave in razvoj tehnologij za zajemanje ogljika, dokler ne najdemo načina, kako jih narediti cenovno dostopne in izvedljive v velikem obsegu.« Prav zato, ker še ne vemo, kakšna tehnična in znanstvena dognanja bi bila potrebna, si lahko to predstavljamo kot povsem izvedljivo.

To je bolje, kot da bi se sprijaznili, da na težavo morda ne bomo mogli vplivati ali da bo vsaj trajala dlje, kot pričakujemo. Vendar se moramo upreti skušnjavi. Vztrajanje pri pristranskosti glede daljne prihodnosti pomeni, da obstajata tako racionalni kot etični razlog za ohranjanje realističnega skepticizma do tehnologije. Preveliko zaupanje lahko povzroči moralno tveganje. Zakaj bi nas potemtakem skrbele emisije ogljika, če lahko predvidevamo, da bomo sčasoma z neposrednim zajemanjem zraka ali s kakšnim nanobotom, ki bo požiral ogljik, zaustavili podnebne spremembe?

Bodo težave kar izginile?

Poleg tega moramo biti pozorni na psihološko težnjo, zaradi katere sistematično precenjujemo svojo sposobnost reševanja velikih, za generacijo odločilnih problemov s pomočjo tehnologije. Kot je pred skoraj 50 leti zapisal bibliograf znanstvene fantastike I. F. Clarke, gojimo »večno željo, da bi bila moč človeka nad naravo vedno takojšnja in absolutna kot njegova volja«. Sodobnost je omogočila, da si lahko enostavno in vznemirljivo predstavljamo tehnološke rešitve, ki se pojavijo od nikoder. Čeprav vemo, da na takšna pričakovanja ne bi smeli staviti vsega, si je vse preveč mamljivo predstavljati rešitve, ki bi poskrbele, da bi težave, kot so podnebne spremembe, pandemije in rak, preprosto izginile.

Ta težnja lahko ovira našo sposobnost, da se pripravimo na že po svoji naravi negotovo prihodnost. Ustrezna priprava zahteva, da se ne zanašamo na precej pristranski vzorec preteklih izkušenj. Ko se spoprijemamo z velikimi svetovnimi problemi, se moramo izogibati temu, da bi se obnašali kot igralci na srečo, ki se spominjajo le tistih redkih priložnosti, ko so zadeli visok dobitek, ne pa tudi številnih drugih, ko jim je igralnica pobrala ves denar.

Zagotovo pristranskost glede daljne prihodnosti ne pomeni, da se tehnološke rešitve civilizacijskih problemov ne bodo kmalu pojavile. Neki osamljeni genij bi lahko že jutri rešil problem raka ali podnebnih sprememb in s tem ovrgel pesimistične trditve o prihodnosti. Kljub temu pa bodo trditve, kakšna bi morala biti naša racionalna pričakovanja, še naprej veljale. Če oznanite, da ste pravkar kupili loterijski listek, in hkrati oddate ponudbo za nakup dvorca, ki si ga ne morete privoščiti, nihče ne bo pohvalil vaše finančne presoje, tudi če vam bo nazadnje uspelo.

Nicholas Agar je profesor filozofije na novozelandski univerzi Waikato, Stuart Whatley pa višji urednik pri organizaciji Project Syndicate. Skupaj z Danom Weijersom sta soavtorja knjige How to Think about Progress: A Skeptic's Guide to Technology (Kako razmišljati o napredku: skeptikov vodnik po tehnologiji; Springer Cham, 2024).

