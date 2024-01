Manj decembrskih nakupov, a zneski na računih višji

V nadaljevanju preberite:

Zaupanje potrošnikov se v drugi polovici leta izboljšuje. Kljub visoki inflaciji so namreč lani plače realno rasle. Potrošniki so v lanskem prazničnem decembru – nominalno – več trošili kot predlani. Kaj kažejo podatki iz davčnih blagajn in kaj pravijo v trgovinski branži? Kakšne so napovedi za letos?