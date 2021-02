Marca bi morali vedeti, koliko nas bo stal drugi tir

414

Še zmeraj ostaja verjetnost, da bo aprila res padla odločitev o tem, kdo bo gradil nov železniški tir med Divačo in Koprom ali pa vsaj odsek med Divačo in Črnim Kalom. Že prej pa bomo vedeli, koliko nas bo stal. Vse teče po načrtu uprave 2TDK, ki je do včeraj prejela še štiri zahtevke za revizijo na račun odločitve o priznanju usposobljenosti za gradnjo proge na istrskem odseku drugega tira med Črnim Kalom in Koprom.Potem ko je uprava 2TDK odločila, da so za gradnjo drugega tira tudi na drugem odseku usposobljeni samo trije kandidati (isti kot za gradnjo prvega odseka), in sicer turški Cengiz, avstrijski Strabag z nemškim in turškim partnerjem in Kolektor CPG (z dvema turškima partnerjema), so se tudi na to drugo odločitev v osmih delovnih dneh pritožili: novogoriško podjetje Ginex International s kitajskim partnerjem, dve turški podjetji (YDA z Unitekom in IC ICTAS) in Gorenjska gradbena družba s češkim Metrostavom ter novomeškim CGP. Danes bo uprava 2TDK tem podjetjem poslala zavrnitev njihovih pritožb, glede katere se morajo v treh dneh izreči, potem pa reševanje prepustila Državni revizijski komisiji (DKOM). Zavrnitveni razlogi na račun pritožb pri drugem (istrskem) odseku so podobni kot pri prvem odseku.Revizijska komisija bo zahtevke za revizijo štirih ponudnikov na račun zavrnitve usposobljenosti pri prvem (kraškem) odseku obravnavala takoj, ko bo dokumentacija popolna. Tudi v tem primeru se imajo vlagatelji pravico še enkrat opredeliti do naročnikovih navedb v treh delovnih dneh od prejema naročnikove odločitve. Omenjeni tridnevni rok še teče, zato dokumentacija še ni popolna, predvidevamo, da bi lahko bila do konca tedna ali vsaj v začetku prihodnjega. Pri DKOM nam niso mogli (smeli) odgovoriti, ali bodo po teh odgovorih zahtevali še kakšno dopolnitev dokumentacije. Ko pa bo popolna, bo DKOM odločal v »zakonsko določenem roku«, sklepamo lahko, da v dveh ali treh tednih. Zato nam je predsednik uprave 2TDKodgovoril, da pričakujejo odgovor do konca februarja, ker meni, da bo dokumentacija do tedaj popolna.Od odločitve v revizijskem postopku pa bo odvisno, kdaj se bo končalo javno naročilo z iskanjem najugodnejšega (najcenejšega) od treh ponudnikov. Javno naročilo je sprva predvidevalo, da bodo finančne ponudbe lahko odpirali že 4. januarja. Rok so najprej prestavili na 1. februar, kasneje na 22. februar, zdaj vse kaže, da bodo datum odpiranja finančnih ponudb prestavili na začetek marca, vendar se bodo o tem odločili tik pred 22. februarjem.Najprej bodo odločali o kraškem odseku, ki je tehnično zahtevnejši (dva najdaljša in dvojna predora – 6714 in 6017 metrov), kar naj bi z delom trase na Krasu po investicijskem programu znašalo okoli 414 milijonov evrov. Šele kak mesec kasneje pa bodo odločali o južnem odseku (na odločitev o usposobljenosti gradnje tega so se pritožili do včeraj), za katerega je predviden rok gradnje štiri mesece krajši ter je kljub dvema viaduktoma in kar šestim krajšim predorom ocenjen na 286 milijonov evrov.