Matjaž Han: Absolutno podpiram ustanovitev nacionalnega letalskega prevoznika

V nadaljevanju preberite:

Absolutno podpiram ustanovitev nacionalnega letalskega prevoznika, je poudaril gospodarski minister Matjaž Han, ki se je udeležil predstavitve analize o ustanovitvi nove letalske družbe skupaj s finančnim ministrom in infrastrukturno ministrico. Kakšni so naslednji koraki? Zakaj Han meni, da bi morala država ustanoviti letalsko družbo? Kakšna so težave pri tem? Katere nove povezave bodo letos na ljubljanskem letališču in katere povezave so presegla raven iz 2019? Kaj se dogaja s panogo letalstva po svetu?