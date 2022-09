Povezljivost je slaba, a nove Adrie Airways ne bo

V nadaljevanju preberite še:

Kot smo poročali, je letalski promet v Uniji za rekordnim letom 2019 avgusta letos zaostajal za le še 14 odstotkov, v Sloveniji pa za kar 42 odstotkov, s čimer se naša država uvršča na zadnje mesto med članicami. »Na brniškem letališču se število letalskih prevoznikov povečuje, toda še zmeraj so precej omejene možnosti potovanj, saj so frekvence teh letov omejene,« ugotavljajo na ministrstvu za infrastrukturo. Kakšne ukrepe torej lahko pričakujemo in kateri ponudniki bi še lahko leteli iz Slovenije.