Meh pisal ministru Poklukarju

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) si želimo, da bi pri sprejemanju končne odločitve upoštevali tudi argumente malega gospodarstva, je pred pripravo novega vladnega semaforja zaostrovanja ali sproščanja ukrepov zdravstvenemu ministrupisal prvi mož OZSObrtniki zahtevajo, da lahko poleg proizvodnje in trgovine nemoteno poslujejo tudi vse ostale specializirane trgovine in storitvene dejavnosti.Meh je opozoril, da nas izkušnje iz prvega in drugega vala učijo, da se v času zaprtja storitvenih dejavnosti, kot so frizerske, kozmetične, avtoservisne, zelo poveča delo na črno. »Argumenti, da pri malih obrtnikih in podjetnikih obstaja večje tveganje za prenos okužb, nikakor ne vzdržijo. Zato vas ponovno pozivamo, da odprete storitvene dejavnosti in vse trgovine ter s tem preprečite delo na črno, ki posledično prinaša še večje tveganje za prenos okužb,« piše prvi obrtnik.Dodaja, da si želi in upa, da bodo na naslednjem sestanku stroke in vlade dobro pretresli tudi njihove argumente.