Mercator bo zaprl trgovine s tehničnim blagom

Mercator bo do konca letošnjega leta zaprl preostale fizične trgovine Mercator Tehnike. »Odločitev je v skladu s strateško usmeritvijo, da se Mercator v prihodnje osredotoči na osnovne dejavnosti Poslovnega sistema Mercator,« so sporočili iz trgovske družbe, kjer zatrjujejo, da nihče od 439 zaposlenih ne bo ostal brez dela.

Pojasnili so, da je Mercator, ki je v lasti hrvaške Fortenove,odločitev sprejel na podlagi trendov na trgu, pri čemer se vse več nakupov opravlja prek spletnih platform, tudi iz tujine, obstoječim formatom glede na potrebe različnih segmentov kupcev, potrebnih vlaganj v poslovne prostore in na podlagi razmer na trgu dela. »Vsi ti trendi so se v preteklosti odražali tudi v poslovnih rezultatih Mercator Tehnike,« so dodali in zagotovili, da bo ne glede na to odločitev asortima ključnih programov, ki so že do sedaj predstavljal večino poslovanja Mercator Tehnike, še vedno na voljo v večjih trgovinah Mercatorja.

Trenutno je v poslovalnicah Mercator Tehnike zaposlenih 439 zaposlenih, od tega 412 v maloprodaji in 27 v režiji. Mercator bo poskrbel, da nihče od sodelavk in sodelavcev Mercator Tehnike ne bi izgubil delovnega mesta, vsem bo ponujeno novo delovno mesto. Vse aktivnosti pa v Mercatorju, kot vedno, usklajujejo tudi s socialnimi partnerji, zatrjujejo v družbi.

Poslovni prostori bodo v prihodnje na razpolago za nakup ali najem vsem zainteresiranim kupcem oziroma najemnikom.