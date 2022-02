Mir ali vojna v Ukrajini vplivata tudi na delnice

V nadaljevanju preberite:

V zadnjem času so delniški trgi pod pritiskom zaradi geopolitičnih napetosti v vzhodni Evropi. Trenja v Ukrajini so večino preteklega tedna negativno vplivala na globalne delniške trge. Marsikateremu vlagatelju se lahko postavi vprašanje: »Zakaj v enem dnevu na račun povišanja geopolitičnih trenj med Rusijo in Ukrajino v Ameriki za dober odstotek in pol pade indeks S&P 500, za več kot dva odstotka pa Nasdaq? Kaj imajo težave v Ukrajini z ameriškimi delniškimi indeksi, kot sta S&P 500 in pretežno tehnološko naravnani Nasdaq?