Misija IMF začenja redna posvetovanja s Slovenijo

Danes se začenjajo posvetovanja delegacije Republike Slovenije z redno letno misijo Mednarodnega denarnega sklada (IMF) po 4. členu statuta IMF, ki bodo tokrat potekala virtualno do 19. marca.



Misija, ki jo vodi Bernardin Akitoby, bo najprej opravila pogovore z najvišjimi predstavniki Banke Slovenije in ministrstva za finance, glavne teme pogovorov pa bodo aktualni makroekonomski položaj, dogajanja v gospodarstvu, razmere v finančnem sektorju in usmeritve javnofinančne in ekonomske politike vlade v prihodnjem obdobju. Izhodišča za to je vlada sprejela na eni od prejšnjih sej.



Misija se bo sicer srečala tudi s predstavniki drugih resornih ministrstev, Umarja, fiskalnega sveta, DUTB, Slovensko-nemške gospodarske zbornice, GZS, Združenja delodajalcev Slovenije, ZPIZ, državnega zbora RS, Združenja bank Slovenije, izbranih poslovnih bank in sindikatov, sestali se bodo tudi s predstavniki podjetij v turizmu.



Na podlagi pogovorov z vsemi vključeni institucijami bo v naslednjih mesecih pripravljeno poročilo za Slovenijo s pogledi in priporočili o ustreznih finančnih, fiskalnih in strukturnih politikah za Slovenijo, ki ga ki ga bo obravnaval tudi odbor izvršnih direktorjev IMF.





