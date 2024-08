V nadaljevanju preberite:

Uprava MLM bo jutri na sodišče vložila predlog za začetek stečajnega postopka, po tem, ko je nadzorni svet družbe danes sprejel sklep, da to stori najkasneje v enem mesecu. Avtomobilski dobavitelj zaposluje 350 ljudi. Kaj sporočajo uprava in nadzorniki? Kaj so razlogi za stečaj?