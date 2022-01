Mobilni operaterji prehiteli časovnico uvajanja tehnologije 5G

V nadaljevanju preberite:

Kot izhaja iz razpisa Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Akos), ki je vključeval tudi dražbo frekvenc 5G, so morali mobilni operaterji v treh mesecih od pridobitve frekvenc začeti te tudi uporabljati. Kako poteka uvajanje tehnologije 5G? Kakšne obveznosti čakajo operaterje in koliko časa imajo na voljo za vzpostavitev večjega omrežja 5G? Koliko baznih postaj so že postavili posamezni operaterji in v katerih slovenskih mestih so storitve tehnologije 5G že na voljo?