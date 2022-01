Na dražbo celoten delež kitajskega lastnika Lona

Izterjava dolga kitajskega lastnika Hranilnice Lon se nadaljuje. Borznoposredniška družba Ilirika je na podlagi sklepa piranskega sodišča za ponedeljek, 17. januarja, napovedala javno dražbo 37 odstotkov hranilnice z zniževanjem cene. Zakaj se delnice prodajajo in kakšna bo cena?

Gre za že tretji poskus prodaje deleža, ki ga ima v Lonu družba Kylin Prime Group, za katero stoji kitajski kapital. Poročali smo že, da je družba Prvi splet, ki je v solasti Jana Pintariča in Mihe Ažmana, zaradi milijona evrov neporavnanega kratkoročnega dolga proti družbama Kylin Prime Group in Casa Del Sal, za katerima stoji kitajski kapital, vložila zahtevo za unovčitev zavarovanj, med katerimi so tudi delnice Lona.

Prodaja v dveh korakih

Doslej je bilo na prodaj 13,8 odstotka kranjske hranilnice, tokrat pa bo v prvem koraku na prodaj celoten 37-odstotni delež Lona, ki je v neposredni lasti Kylina. Izklica cena zanj bo 9,2 milijona evrov oziroma 163 evrov na delnico, dražba pa bo potekala z možnostjo zniževanja cene po 20.000 evrov. Če za ta sveženj ne bo interesa, bo sledila dražba 13,82-odstotnega deleža z izklicno ceno 2,5 milijona evrov ali 120 evrov za delnico. Knjigovodska vrednost delnice Lona sicer znaša 75 evrov, kolikor je cena znašala tudi ob zadnji dokapitalizaciji.

Kylin Prime Group, kot kaže, zdaj vztraja pri večinskem lastništvu Lona, čeprav mu Banka Slovenije za to ni prižgala zelene luči, ampak mu je odvzela glasovalne pravice in naložila zmanjšanje deleža pod deset odstotkov. Kylin je trenutno 37,16-odstotni lastnik Lona. Vmes je del delnic sicer odsvojil, po presoji Banke Slovenije pa je šlo za prodajo podjetjem, ki so z njim poslovno povezana (Fin-Nep, Capstone Global). Banka Slovenije zato vztraja pri svoji odločitvi, ker Kylin za prevzem hranilnice ni znal ustrezno pojasniti izvora kapitala. Glasovalne pravice jim je zaradi kršenja prevzemne zakonodaje odvzela tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Tudi morebitni kupec omenjenih svežnjev bo moral pridobiti soglasje regulatorja za kvalificiran delež, ob nakupu vseh ponujenih delnic na dražbi pa objaviti tudi ponudbo za prevzem. Kot interesent za Lon se je že večkrat omenjala Gorenjska banka, ki je v lasti AIK banke srbskega poslovneža Miodraga Kostića, a v krajnski banki tega ne komentirajo.